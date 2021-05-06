مدير مكتب التعاون الفني يزور شركة الشاحنات والحافلات المساهمة

طرابلس 06 مايو 2021 (وال)- قام مدير مكتب التعاون الفني المهندس عادل الشويهدي أمس الأربعاء، رفقة رئيس قسم تقييم الأداء بمكتب ضمان الجودة، الدكتور حاتم النعاس، بزيارة شركة الشاحنات والحافلات المساهمة، وذلك للإطلاع على خطوط الإنتاج ومركز التدريب، وإمكانية الاستفادة من الشركة بما يتوافق مع المناهج التقنية والفنية والتدريبية، لمنتسيبي المؤسسات التقنية والفنية.

وخلال الزيارة أكد الشويهدي على أهمية تبادل العلاقات التقنية والفنية، وبناء القدرات التدريبية في تخصصات (الميكانيكية، والكهربائية ، واللحام ، والطلاء). (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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