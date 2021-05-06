خاص: الوحدة يفصح عن توزيع دفعة إضافية من السيولة لفروعه بالساحل والجبل الغربي ..ومستجدات عمله بخصوص العلاوة

أكد مساعد المدير العام بمصرف الوحدة “أنس شنيبيش” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية توزيع دفعة اضافية من السيولة النقديه لفروع مصرف الوحدة بالساحل الغربي ( الزاوية / أبي عيسى / العجيلات / زلطن )، وكذلك فروع منطقة الجبل الغربي والمنطقة الوسطى و استمرارية التوزيع بكامل الفروع بكل المناطق.

ويضيف مساعد المدير العام أنه تم اليوم استلام الفروع الدفعة الاضافية وهي متواجدة بالفروع و سيتم دعمهم عند الطلب.

وحول علاوة الزوجة والأبناء أكد لنا بأنه قد تم استلام المبلغ من مصرف ليبيا المركزي والعمل جاري على إضافة المبلغ .

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