اقتصاد

خاص: الوحدة يفصح عن توزيع دفعة إضافية من السيولة لفروعه بالساحل والجبل الغربي ..ومستجدات عمله بخصوص العلاوة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مساعد المدير العام بمصرف الوحدة “أنس شنيبيش” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية توزيع دفعة اضافية من السيولة النقديه لفروع مصرف الوحدة بالساحل الغربي ( الزاوية / أبي عيسى / العجيلات / زلطن )، وكذلك فروع منطقة الجبل الغربي والمنطقة الوسطى و استمرارية التوزيع بكامل الفروع بكل المناطق.

ويضيف مساعد المدير العام أنه تم اليوم استلام الفروع الدفعة الاضافية وهي متواجدة بالفروع و سيتم دعمهم عند الطلب.

وحول علاوة الزوجة والأبناء أكد لنا بأنه قد تم استلام المبلغ من مصرف ليبيا المركزي والعمل جاري على إضافة المبلغ .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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