وفد من الخطوط التركية يتفقد “معيتيقة” تمهيداً لتشغيل رحلات تجارية

أجرى وفد فني تابع لشركة الخطوط الجوية التركية، وفق تفاهمات سابقة، زيارة رسمية إلى مطار معيتيقة الدولي أمس الخميس؛ في إطار تقييم المطار ومرافقه والبتّ بخصوص احتمالات تشغيل رحلات جوية تجارية بين البلديْن.

وكان في استقبال الوفد الزائر؛ كلُّ من مدير عام مطار معيتيقة الدولي، ومدير ادارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة، ومدير مكتب الأمن بمصلحة الطيران المدني، ومدير مكتب الأمن والسلامة، ورؤساء الأقسام الفنية بالمطار.

وتضمنت الزيارة القيام بجولة تفقدية شملت عددًا من مرافق المطار، بما في ذلك محطة الركاب ومنطقة فرز وتجميع الحقائب وبرج المراقبة الجوية وساحة وقوف الطائرات.

وحرص الوفد على فحص أجهزة تفتيش الحقائب الآلية ومتابعة الإجراءات التي يتم إلزام المسافرين بها منذ وصولهم إلى المطار وحتى المغادرة، لضمان توافقها مع ما نصّت عليه التوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني.

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