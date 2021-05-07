شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن عشر مناطق بالغرب الليبي لأربعة أيام خلال هذه الساعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن مناطق ( مسلاتة المركز /العمامرة /قصر الجديد / سم الديس / البركات /الداوون / القصيعة/العوامر /لطرشان / الغرارات) لمدة أربعة أيام ابتداءا من اليوم الجمعة.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، “نظراً لأعمال غسيل وتنظيف العوازل لخط نقل الطاقة (ترهونة/الخمس رقم 1 ) جهد 220 ك.ف عليه سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محول البركات جهد 11/30/220 ك.ف المركب علي نفس الخط وذلك لتأمين موقع العمل ابتداءً من يوم الجمعه الموافق 2021/05/07 م على تمام الساعة 07:00 صباحاً إلى غاية الساعة 14:00 مساءً ولمدة أربعة أيام مثتالية إلى غاية يوم الإثنين الموافق 2120/05/10م ، وبالتالي ستفقد المناطق التالية التغذية وهي : ( مسلاتة المركز /العمامرة /قصر الجديد / سم الديس / البركات /الداوون / القصيعة/العوامر /لطرشان / الغرارات)”.

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