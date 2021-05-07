خام “برنت” يسجل ارتفاعاً بقيمة 31 سنتاً للبرميل في العقود الآجلة

سجلت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي ارتفاعاً بقيمة 31 سنتا للبرميل، أو ما يعادل 0.5 في المئة لتصل إلى 68:40 في الأسواق العالمية.

ووفقا لوكالة أنباء “رويترز” فإن تخفيف القيود المفروضة على التحركات في الولايات المتحدة وأوروبا واستعادة أنشطة المصانع والتطعيم بلقاحات فيروس كورونا يمهد الطريق لانتعاش الطلب على الوقود في العالم.

يشار إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت خلال المدة الماضية انخفاضات متتالية، بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، وعلى خلفية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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