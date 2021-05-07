خام “برنت” يسجل ارتفاعاً بقيمة 31 سنتاً للبرميل في العقود الآجلة

سجلت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي ارتفاعاً بقيمة 31 سنتا للبرميل، أو ما يعادل 0.5 في المئة لتصل إلى 68:40 في الأسواق العالمية.
ووفقا لوكالة أنباء “رويترز” فإن تخفيف القيود المفروضة على التحركات في الولايات المتحدة وأوروبا واستعادة أنشطة المصانع والتطعيم بلقاحات فيروس كورونا يمهد الطريق لانتعاش الطلب على الوقود في العالم.
يشار إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت خلال المدة الماضية انخفاضات متتالية، بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، وعلى خلفية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
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