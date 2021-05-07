50 شركة بناء تركية كبرى تشارك في معرض إعادة الإعمار في 29 مايو بطرابلس

أعلنت تركيا الجمعة، عن مشاركة أكبر 50 شركة بناء تركية، في معرض “Turkish Expo Construction” “البناء التركي” والذي سيفتتح أبوابه منذ 19 إلى 31 مايو بالعاصمة طرابلس.

وقالت -وكالة الأناضول التركية- إن المعرض ينظم شركة “ICF للمعارض” التركية، برعاية اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الليبية، من أجل البدء بإعادة إعمار ليبيا.

وفي ذات السياق أضاف رئيس مجلس إدارة شركة “ICF” للمعارض “مسعود أقبنار” أن رجال الأعمال الأتراك التقوا وفد الحكومة المؤقتة الذي زار تركيا وأعربوا عن حماسهم تجاه الدعوة الليبية لرجال الأعمال الأتراك إلى العودة من جديد إلى ليبيا.

وبين “أقبنار” أن ليبيا على رأس الدول التي يعرفها رجال الأعمال الأتراك لاستثماراتهم الطويلة فيها.

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