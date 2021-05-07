31.5 مليار دينار مبيعات النقد الأجنبي من المركزي من يناير إلى أبريل 2021 

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كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي من قبل المصرف للمصارف التجارية من يناير حتى أبريل بلغ 31.5 مليار دينار ما يعادل 7 مليار دولار.

وأوضح المصدر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن هذه القيمة لكافة الأغراض منذ بداية العمل بسعر الصرف الموحد في يناير 2021 وحتى نهاية شهر أبريل الماضي.

وأشار المصدر إلى أن مبلغ 14.9 مليار دينار أي ما يعادل 3.3 مليار دولار من هذه القيمة أغراض شخصية (بطاقات وحوالات دراسة وعلاج).

وأفاد المصدر ذاته أن مبلغ 16.6 مليار دينار أي ما يعادل 3.7 مليار دولار اعتمادات لأغراض الاستيراد السلعي.

ولفت المصدر إلى أن هذه المبالغ تغطي احتياجات السوق من السلع والخدمات لعدة أشهر وتحقق التوازن المطلوب في السوق.