وفد من حكومة الوحدة الوطنية يزور مدينة زليتن

زار وفدٌ من حكومة الوحدة الوطنية على رأسه رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” مساء أمس الخميس 6 مايو 2021 مدينة زليتن، رفقة عددٍ من الوزراء ومدراء الإدارات والأجهزة بالمدينة.

حيث اجتمع “الدبيبة” مع عميد بلدية زليتن ومسؤولي القطاعات بالمدينة للاستماع إلى المشاكل والتحديات التي تواجهها زليتن من حيث تحلية المياه وتوقف محطة معالجة الصرف الصحي، كذلك عدد من المشاريع التي لم يتم إنجازها.

كما أكد رئيس جهاز مشروعات الإسكان والمرافق على أنه سيتم استئناف عدد من المشاريع وذلك بعد وصول الميزانية المخصصة لها، مع تواصل العمل في مشروع مستشفى زليتن التعليمي الذي ستبلغ سعته 350 سرير.

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