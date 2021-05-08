تركيا: توقعات بنمو الاقتصاد 5 في المائة

توقع وزير المالية التركي لطفي علوان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 5% هذا العام.

وأكد علوان خلال مقابلة تلفزيونية، بأن هذا النمو جاء مدعومًا بزيادة الصادرات بين 16 و20% بعد تداعيات الجائحة العام الماضي، مضيفًا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون في خانة العشرات بالربع الثاني من العام، وأشار علوان في حديثه إلى أن صادرات السلاح والسيارات ستساعد في ضبط العجز الضخم في ميزان المعاملات الجارية.

من جهة أخرى.. أبقى البنك المركزي التركي، أمس الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19% كما كان متوقعا.

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