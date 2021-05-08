اقتصاد

شركة الزويتينة تنهي صيانة الخط 40 بوصة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت الفرق الفنية في شركة الزويتينة من صيانة الخط 40 بوصة.

وأوضحت الشركة، أن خط الـ 40 يربط بين الحلقة 103 وميناء الزويتينة.

وأضاف بيان الشركة، أن عمليات الصيانة جاءت نتيجة لتاكل الخط وتهالكه معبرا عن إساءة الشركة بادا العاملين الذين انجزو المهمة في ظروف مناخية صعبة.

وكانت قد أعلنت المؤسسة الوطنية قبل أيام عن استلامها ميزانية قدرها مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار بهدف تعزيز ميزانيات التغشلية للشركات بينها عمليات الصيانة الدورية للحفاظ على عمليات التشغيل.

وتنتج حقول الشركة 58الف برميل يوما ويتم تصدير التفط الخام عن طريق ميناء الزويتينة الواقع نحو 180 ك م جنوب غرب مدينة بنغازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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