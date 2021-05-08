وزير النفط والغاز يناقش مع مجلس النواب عن الجنوب جملة من المواضيع

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم السبت اجتماعاً، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “أحميد حومة” وبحضور عضوي مجلس النواب عن الجنوب “عبد السلام المرابط” “والهادي الصغير”

تناول الاجتماع مناقشة توطين شركة زلاف بالجنوب – سبها

وكذلك الإسراع بإنشاء مصفاة بالجنوب الليبي، وبالإضافة إلى توظيف الشباب الخريجين خصوصا تخصصات النفط والغاز وإنشاء معهد للنفط بالجنوب الليبي، وكذلك نقل المحروقات وغاز الطهي لتغطية أحتياجات الجنوب الليبي.

وكما أتفق الحاضرون على العمل بكل الوسائل لإنجاز هذه الأعمال لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن بالمناطق الجنوبية.

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