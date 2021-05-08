خاص..المركزي يكشف مستجدات هامة حول خطة توفر السيولة.. ويقول: ستصل إلى مدينة غات 20 مليون دينار

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية أنه في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة ستصل شحنة سيولة إلى مدينة غات بقيمة 20 مليون دينار منها 14 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني و 6 مليون لمصرف شمال افريقيا ، كما ستصل شحنة سيولة قبل العيد لمدينة سبها بقيمة 100 مليون دينار لتزويد فروع المصارف التجارية بالمنطقة بالسيولة المطلوبة .

حيث قال المصدر بالمركزي لصدى الاقتصادية: نؤكد بتوفر كميات كبيرة من السيولة لدى المصرف المركزي والمصارف التجارية و سنعمل بداية هذا الأسبوع بالتنسيق مع كافة المصارف لتنفيذ خطة توفير السيولة بكافة فروع المصارف ورفع سقف السحب قبل عيد الفطر المبارك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية