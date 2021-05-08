الخطوط الأفريقية تصدر بيانًا توضح فيه حقيقة حادثة قيام سلطات بمطار الخرطوم بفرض غرامة مالية على الشركة لإحضارها (50) راكبا سودانيا وليبيا لم يخضعوا لفحص كورونا

طرابلس 08 مايو 2021 (وال)- أصدرت الخطوط الجوية الإفريقية بيانًا ردت فيه على نشر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، خبرا مفاده قيام السلطات بمطار الخرطوم، بفرض غرامة مالية قدرها ( 2.5 ) مليون دولار، على شركة الخطوط الأفريقية لإحضارها (50) راكبًا سودانيًا وليبيًا لم يخضعوا لفحص كورونا.

وقالت الشركة في بيان – “الخطوط الجوية الأفريقية تبين الآتي : إن إجراءات التحقق من حوزة المسافرين لشهادة إثبات تحليل كورونا، تتم من ثلاثة جهات بمطار معيتيقة، من بينها السلطة الحكومية الصحية، التي تمنع وصول أي مسافر إلى منصات الركاب بدون إبراز شهادة تحليل كورونا، ومن المستحيل أن يتجاوز خمسون مسافرًا نقاط التفتيش بكل سهولة، لاسيما وأن موظفي منصة قبول الركاب لديهم تعليمات صارمة، بعدم قبول أي مسافر غير مصحوب بشهادة الخلو من فيروس كورونا، مهما كانت الأسباب والمبررات، باعتبار أن السلطات السودانية تفرض هذا الإجراء وتشدد عليه”.

وأضاف البيان: “أن الركاب عندما وصلوا لمطار الخرطوم أحدثوا هرجًا بالمطار، وتجاوزوا نقاط التفتيش بمطار الخرطوم ، وهو أمر مؤسف لم نجد له تفسيرًا، والشركة تسيّر رحلاتها بصورة طبيعية منذ سنوات طويلة إلى الخرطوم، ولم يسبق أن حدث أي إشكال مماثل وإن إدارة الشركة قد فتحت تحقيقا في الواقعة، وسيتم معالجة أي إشكالات قد تظهر، بما يمكن من تسيير الرحلات بشكل منظم، وإن الحديث عن فرض غرامة مقدارها ( 2.5 مليون) دولار ، هو من قبيل اللغط والبيانات غير الصحيحة، إذ لا يمكن أبدا أن توقع غرامات بهذه المبالغ على شركة طيران مهما كانت المسببات، وخاصة أن الخطوط الأفريقية تتمتع بعلاقات مميزة مع الأشقاء في دولة السودان والسلطات الحكومية هناك”.

وأكدت الشركة التزامها بمعايير السلامة الدولية المتعلقة بإجراءات كوڤيد 19، ولقد كانت السباقة في إعداد البروتوكول الاحترازي منذ بداية أزمة الوباء، وتشدد دوما على توفير ما يمكن توفيره من إجراءات تحول دون انتشاره .(وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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