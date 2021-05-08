الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة أعمار مطار طرابلس الدولي

طرابلس 08 مايو 2021 ( وال )- أعلن وزير المواصلات ” محمد الشهوبي ” اليوم السبت، بدء تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة أعمار مطار طرابلس الدولي مباشرة، بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور وزير النفط والغاز ” محمد عون ” ورئيس مصلحة المطارات المكلف ” محمد فساطوي ” ورئيس مصلحة الطيران المدني ” مصطفى عمار” ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ” سامي العبش “، ورئيس جهاز إدارة وتشغيل الطريق السريع ” سامي الصادي “، ومدير عام مطار طرابلس الدولي المكلف ” لطفي القرقوطي “، ورئيس الأركان العامة الفريق ” محمد الحداد “، وعمداء وضباط الأركان، ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام والموظفين الفنيين بالمطار.

وتتمثل المرحلة الأولى، بحسب ما أفادت به وزارة المواصلات في إجراء مسح شامل لأرض المطار والكشف عن المتفجرات والألغام ومخلفات الحرب وإزالتها من قبل إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

وخلال جولة للمسؤولين تم استعراض خطة العمل وشرح آلية تنفيذها من قبل المختصين من إدارة الهندسة العسكرية، وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال أعمالها، حتى تتمكن وزارة المواصلات من إعطاء الإذن للشركات للعودة، وبدء تنفيذ العقود المُبرمة من طرف الجهات التابعة لوزارة المواصلات لإعادة أعمار مطار طرابلس الدولي.

وتتمثل إعادة الأعمار في إنشاء محطة الركاب وصيانة المهبط وساحة وقوف الطائرات وصيانة وتجهيز برج المراقبة الجوية وباقي المشاريع المكملة واللازمة لتشغيل المطار. (وال- طرابلس)

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