خاص: المركزي يفصح لصدى بأن العملة الموردة من قبل المصارف إلى أقسام الاصدار به بلغت 1.5 مليار منذ بداية 2021

أوضح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية إن العملة الموردة من قبل المصارف التجارية إلى أقسام الاصدار بالمصرف المركزي بلغت 1.5 مليار دينار منذ بداية العام 2021 مما يعكس وجود سيولة فائضة لدى بعض المصارف التجارية .

ويؤكد المصرف المركزي جاهزيته لتوفير السيولة المطلوبة من المصارف التجارية دون سقف محدد وعلى استعداد لتوفير الدعم اللوجستي والمساعدة في نقل العملة للمناطق الجنوبية والشرقية والجبل الغربي وغيرها من المناطق .

ويحث المصارف للعمل على تنفيذ الخطة المتفق عليها مع المصرف المركزي وتوفير السيولة لكافة فروع المصارف وستكون هناك متابعة لصيقة لبعض المصارف للتأكد من فتح فروعها أمام الزبائن .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية