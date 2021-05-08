الخليج العربي للنفط تعلن عن زيادة مرتبات العاملين

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن إصدار قرار من قبل لجنة الإدارة بزيادة مرتبات العاملين بشركة الخليج.

وخصصت اللجنة قيمة 100 دينار زيادة إلى الراتب الأساسي لجميع المستخدمين بدون استثناء وتم أيضاً ترقية المسميات الوظيفية منذ الأول من شهر مايو الجاري .

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