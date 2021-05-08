حصري: مسؤول ببلدي طبرق يعلن السيطرة التامة على التسرب الحاصل بكورنيش المدينة .. ويروي تفاصيل ماحدث

أعلن مدير إدارة الإعلام والعلاقات التابع للمجلس التسييري لبلدية طبرق “صلاح فؤاد” في تصريحٍ خاص لصدى الاقتصادية السبت أنه قد تم ليلة البارحة على تمام الساعة 2 صباحاً السيطرة على التسريب الحاصل من مخازن المازوت بمحطة كهرباء المدينة، والانتهاء من تنظيف كورنيش طبرق بالكامل.

وذلك بعد جهودٍ بذلها خبراء السلامة في شركتي الخليج العربي للنفط والبريقة لتسويق النفط، استجابةً لنداء عاجل قام بتوجيهه عميد البلدية، حيث أرسلت المؤسسة الوطنية للنفط في اليوم التالي وفداً على رأسه مدير إدارة السلامة وحماية البيئة بالمؤسسة لعين المكان، ليتم بعد أيام من العمل إيقاف مصدر التسريب من محطة طبرق البخارية وإزالة مايعادل 18 ألف من المازوت كانت موجودة على مياه الشاطئ.

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