خاص: مسؤول ببلدي طبرق يفصح عن عدم وجود ميزانيات والبدائل المتاحة ومصير المشاريع القائمة داخل المدينة

صرّح مدير الإعلام والعلاقات بالمجلس التسييري طبرق “صلاح فؤاد” حين سؤاله حول آخر المخصصات التي استلمتها البلدية حيث قال أن البلدية لم تستلم أي ميزانية منذ أكثر من سنتين وحتى الآن، وتعتمد حالياً على جمع إيرادات الضرائب وتحويلها لحساب البلدية.

أمّا عن المشاريع الموجودة في المدينة قال “فؤاد” أنّها مستمرة ويتم تمويلها من المجلس التسييري عبر استقطاع جزء من الميزانية الموجودة، ومن أبرز هذه المشاريع كورنيش طبرق، كذلك رصف وتوسيع بعض الشوارع داخل المدينة لحل المختنقات، خصوصاً في المنطقة الصناعية وماجاورها، أيضاً شق طُرق جديدة وتركيب أعمدة الإنارة والتشجير.

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