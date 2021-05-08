خاص: مصدر نفطي يكشف لصدى عن بعض المواني والحقول النفطية وقيمة إنتاجها.. تعرف على التفاصيل

كشف مسؤول نفطي حصريا لصدى الاقتصادية صباح اليوم الأحد على قيمة إنتاج النفط بكافة المواني والحقول النفطية التي بلغت حوالي مليون 350 ألف برميل.

وأضاف أيضا أن إنتاج شركة الواحة منها: حقل السماح وجالوا 59 الف برميل والإنتاج الكلي للشركة بلغ 285 الف برميل يوميا.

وكذلك أضاف أن شركة الخليج العربي كل المواني والحقول تشتغل وبلغ قيمة إنتاج الشركة حوالي750 الف برميل يوميا، منها ميناء الحريقة 65 ألف برميل، وأيضا الزويتينة يصدر 60 ألف برميل يوميا، وحقل الأمال التابع ميناء رأس لانوف التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية بلغ قيمة إنتاجه 7000 برميل يوميا .

وأشار أيضا أن حقل مرساء لبريقة إنتاج شركة سرت يصدر في 100 الف برميل، وأكد على أن شركة سرت لا تستطيع أن تصدر أكثر من هذه القيمة.

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