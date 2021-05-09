وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه القطاع النفطي في الجنوب

بحث وزير النفط والغاز محمد عون رفقة أعضاء مجلس النواب، عددًا من المواضيع المتعلقة بالقطاع النفطي.

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، وعضوي مجلس النواب عن الجنوب عبد السلام المرابط والهادي الصغير، مناقشة خطط توطين شركة زلاف بالجنوب والإسراع بإنشاء مصفاة بالجنوب الليبي، إضافة لتوظيف الشباب الخريجين خصوصًا في تخصصات النفط والغاز، إضافة لإنشاء معهد للنفط بالجنوب الليبي.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية موضوع نقل المحروقات وغاز الطهي لتغطية احتياجات الجنوب الليبي.

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