مصر: تمديد العمل بمبادرة دعم السياحة

قررت مصر مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية حتى 31 مايو الجاري بدلاً من منتصف الشهر الحالي.

وجاء قرار وزارتي الطيران المدني، والسياحة والآثار المصرية دعمًا للسياحة الداخلية وتزامناً مع فترة الأعياد والاجازات الصيفية، في ظل التزام واضح بالإجراءات الاحترازية والتقيد بضوابط السلامة، بكل من المطارات والمواقع الأثرية والمطاعم والفنادق وغيرها.

يشار إلى أن هذه المبادرة كانت قد أطلقتها وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار في شهر يناير الماضي خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية