اقتصاد

مصر: تمديد العمل بمبادرة دعم السياحة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت مصر مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية حتى 31 مايو الجاري بدلاً من منتصف الشهر الحالي.

وجاء قرار وزارتي الطيران المدني، والسياحة والآثار المصرية دعمًا للسياحة الداخلية وتزامناً مع فترة الأعياد والاجازات الصيفية، في ظل التزام واضح بالإجراءات الاحترازية والتقيد بضوابط السلامة، بكل من المطارات والمواقع الأثرية والمطاعم والفنادق وغيرها.

يشار إلى أن هذه المبادرة كانت قد أطلقتها وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار في شهر يناير الماضي خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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