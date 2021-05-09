زيت الزيتون الليبي يحصد المداليتين الفضية والبرونزية في ألمانيا

هنأ المجلس البلدي غريان، الليبيين بفوز ممثلي المدينة بميدالية فضية وبرونزية في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون.

وبحسب بيان المجلس، فإن النتائج أعلنت بعد مشاركة دولية لمنتجي زيت الزيتون، حيثُ شاركت شركة المشكاة لإنتاج الزيت برئاسة رجل الأعمال جلال الملوشي بالميدالية الفضية، بينما تحصلت شركة زيتونة غريان لرجل الأعمال محمد سعيد بالميدالية البرونزية.

وأكد المجلس في البان ذاته، انه يسعى جاهدًا وبالتعاون مع قطاع الزراعة في المدينة على إعداد وتنفيذ مشروع مضاعفة أعداد شجر الزيتون في غريان والرفع من وعي استثماره بالشكل الصحيح والجدوى الاقتصادية العالية والتي تتجاوز في حال نجاح الخطة مجموع المرتبات العامة التي تدخل إلى المدينة بالإضافة إلى بعث العديد من المشروعات والوظائف المتعلقة بالزيتون وإنتاج الزيت.

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