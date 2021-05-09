الخطوط الأفريقية توضح حقيقة فرض غرامة على الشركة من قبل سلطات مطار الخرطوم 

أخبارليبيا24

ردت شركة الخطوط الجوية الأفريقية على الأخبار المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فرض سلطات مطار الخرطوم غرامة مالية قدرها 2,5 مليون دولار على الشركة لإحضارها 50 راكبا سودانيا وليبيَّيْن لم يخضعوا لفحص كورونا.

وبينت الشركة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن إجراءات التحقق من حوزة المسافرين لشهادة إثبات تحليل كورونا تتم من ثلاثة جهات بمطار معيتيقة ومن بينها السلطة الحكومية الصحية التي تمنع وصول أي مسافر إلى منصات الركاب بدون إبراز شهادة تحليل كورونا.

وأضافت أنه من المستحيل أن يتجاوز خمسون مسافرا نقاط التفتيش بكل سهولة لا سيما وأن موظفي منصة قبول الركاب لديهم تعليمات صارمة بعدم قبول أي مسافر غير مصحوب بشهادة الخلو من فيروس كورونا مهما كانت الأسباب والمبررات باعتبار أن السلطات السودانية تفرض هذا الإجراء وتشدد عليه.

وأشارت الشركة إلى أن الركاب عندما وصلوا لمطار الخرطوم أحدثوا هرجا بالمطار وتجاوزوا نقاط التفتيش بمطار الخرطوم، وهو أمر مؤسف لم نجد له تفسيرا، بحسب بين الشركة.

وأوضحت أنها تسير رحلاتها بصورة طبيعية منذ سنوات طويلة إلى الخرطوم ولم يسبق أن حدث أي إشكال مماثل، مؤكدة أن إدارة الشركة فتحت تحقيقا في الواقعة وسيتم معالجة أي إشكالات قد تظهر بما يمكن من تسيير الرحلات بشكل منظم.

وأكدت الخطوط الأفريقية أن الحديث عن فرض غرامة مقدارها 2.5 مليون دولار هو من قبيل اللغط والبيانات غير الصحيحة، إذ لا يمكن أبدا أن توقع غرامات بهذه المبالغ على شركة طيران مهما كانت المسببات.

وشددت الشركة على التزامها بمعايير السلامة الدولية المتعلقة بإجراءات كوڤيد 19، لافتة إلى أنها كانت السباقة في إعداد البروتوكول الاحترازي منذ بداية أزمة الوباء وتوفر ما يمكن توفيره من إجراءات تحول دون انتشار كورونا.

وكانت وزارة الصحة السودانية ذكرت مطلع مايو الجاري أن نحو 40 راكبا من بين 258 جاءوا على متن رحلة الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، أمس الجمعة، لم يستوفوا الاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد .

وأوضحت أنه لدى تسلمهم جوازات الركاب الأربعين لحصرهم، وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإعادة الفحص لهم، هاجموا كوادر الحجر، وسحب 14 منهم جوازاتهم عنوة، فيما حاول أفراد سلطات الجوازات إيقافهم، لكنهم تسربوا مع ركاب الرحلة التالية، وخرجوا من المطار.