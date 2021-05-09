الوحدة الوطنية تصدر قراراً بإنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة مرزق

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرار 43 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق لإعمار مرزق ويمول بقيمة 500 مليون .

وأضاف المجلس بقرار مادة رقم(1) بأن يتم انشاء صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية يتبع لمجلس الوزارة ويكون مقره بمدينة مرزق.

وكذلك تنص مادة (2) بتمويل الصندوق ووفقا للمادة (8) بمبلغ 500‪ مليون دينار، وأيضا نصت المادة (3) لإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينة مرزق، كما يتم حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني المرافق العامة.

وأشار القرار أيضا إلى المادة رقم (3) وتفيد بإعادة تنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة إعمار وكذلك تنسيق جهود كافة الجهات العامة، ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في تلك المشاريع.

كما نص القرار مادة رقم (4) أن يكون للصندوق مجلس أمناء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزارة، وأيضا نصت مادة رقم (5) بأن يدار الصندوق بمدير عام ونائب له ذوي الخبرة.

وأن يتولى المدير العام للصندوق مباشرة المهام والاختصاصات بمادة رقم (6) منها: الإشراف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج، وكذلك مباشرة الأعمال التنفيذية الإدارية المالية وتوقيع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق ، كما يتم التمتيل الصندوق امام القضاء، وأيضا تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزارء.

وتنص المادة رقم (7) المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي وكذلك ما يخصص له من الميزانية العامة، وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، ونصت المادة (8) عن تشكيل لجنة للتعويضات برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير وعضوية مندوب عن مصلحة أملاك الدولة ومندوب من مصلحة التسجيل العقاري ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني، ؤايضا ثلاث مهندسين ذوي الخبرة لا تقل درجاتهم عن الثانية عشر.

وكذلك نصت المادة رقم (9) تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها، كما يكون الصندوق هيكل إداري يتكون من عدد محدود من الإدارات تحدد بقرار من مجلس الوزارة هذا ما جاء في المادة رقم (10)

ونصت المادة رقم (11) على أن تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وأيضا المادة رقم (12) تنص على تولي ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته، وكذلك المادة رقم (13) تنص على أن يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العامة في ليبيا، كما أن المادة رقم (14) يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.





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