الوحدة الوطنية تصدر قراراً بإنشاء صندوق لإعمار مدينة سرت

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قراراً يفيد بإنشاء صندوق لإعمار مدينة سرت ويمول بقيمة مليار دينار .

حيث يتولى الصندوق حصر وتقييم المبانئ والبنى التحتية والمرافق العامة المتضررة جراء الحروب وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعداد الإعمار، وأيضاً اقتراح أسس وضوابط تقدير التعويض وآلية سدادها لكل منطقة من مناطق المدينة وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويكون للصندوق مجلس أمناء يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتم إدارته بمدير عام ونائب له من ذوي الخبرة، حيث يتولي المدير العام للصندوق الإشراف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج وتنفيذها بعد اقرارها من مجلس الوزراء.

كما تتضمن مواد الصندوق من المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية وأيضاً مايخصص له من الميزانية العامة والهبات التي يتحصل عليها الصندوق.

وذكر أيضاً بأن أموال الصندوق اموالاً عامة لايجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، ويكون للصندوق هيكل إداري يتكون من عدد محدود من الإدارات، وتبدأ السنة المالية له من بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

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