الوحدة الوطنية تصدر قراراً بإنشاء صندوق لإعمار مدينة سرت

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قراراً يفيد بإنشاء صندوق لإعمار مدينة سرت ويمول بقيمة مليار دينار .
حيث يتولى الصندوق حصر وتقييم المبانئ والبنى التحتية والمرافق العامة المتضررة جراء الحروب وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعداد الإعمار، وأيضاً اقتراح أسس وضوابط تقدير التعويض وآلية سدادها لكل منطقة من مناطق المدينة وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ويكون للصندوق مجلس أمناء يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتم إدارته بمدير عام ونائب له من ذوي الخبرة، حيث يتولي المدير العام للصندوق الإشراف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج وتنفيذها بعد اقرارها من مجلس الوزراء.
كما تتضمن مواد الصندوق من المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية وأيضاً مايخصص له من الميزانية العامة والهبات التي يتحصل عليها الصندوق.
وذكر أيضاً بأن أموال الصندوق اموالاً عامة لايجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، ويكون للصندوق هيكل إداري يتكون من عدد محدود من الإدارات، وتبدأ السنة المالية له من بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
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