“دوجكوين” تهوي 30% بعد تصريحات رئيس شركة تيسلا

تراجعت العملة الرقمية دوجكوين Dogecoi بشكل ملموس خلال الساعات الماضية متأثرة بتصريحات رجل الأعمال رئيس شركة تيسلا ايلون ماسك.

وتراجعت القيمة السوقية لدوجكوين الى 70 مليار دولار لتفقد بذلك 20 مليار بسبب تصريحات رجل الأعمال الذي يدعم بشكل كبير عملة بتكوين.

وقال ماسك في تصريحات لبرنامج Saturday Night Live الشهير إن العملة الرقمية بمثابة “خدعة”، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء باعتبار دوجكوين صممت بدون أي خطة ونشأت عن طريق الصدفة.

وفي مزحة لماسك خلال اللقاء برفقة والدته وعدها بأنه سيهديها بمناسبة عيد الأم أي شيء آخر غير عملة دوجكوين.

وتسببت تصريحات ماسك في انخفاض بلغت نسبته 30% وتراجعت قيمتها إلى 49 سنت بعد ما بلغت 70 سنت.

وتأسست دوجكوين عام 2013 عن طريق الصدفة قبل أن تحقق رواجا كبير حتى احتلت المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية بالمقارنة مع شقيقاتها من العملات الرقمية

وتبلغ ثروة ايلون ماسك نحو 166مليار دولار وتمثل عائدات شركة تيسلا الرائدة في صناعات السيارات الكهربائية ما نسبته 20%من إجمالي الدخل لماسك.

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