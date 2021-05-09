لتورطه في عملية احتيال والحكم الصادر لصالح شركة جنكيز..ديوان المحاسبة يطالب الرئاسي إعادة النظر وسحب قرار تكليف “حسين العايب” كرئيس لجهاز المخابرات

وجه رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك مراسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بخصوص تكليف حسين العايب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية .

تضمنت المراسلة بأن حسين العايب متورط بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الدولية للتنمية والاستثمار المساهمة بالمشاركة مع آخرين في عملية غش وتحايل على الدولة الليبية بقصد الحصول على عقود من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تتجاوز قيمتها 800 مليون لصالح شركة جينكيز سعياً منه لتحقيق منافع شخصية .

حيث باشر الديوان التحقيق في ملف القضية ب17 مارس 2019 من خلال تشكيله للجنة وتمت مخاطبة إدارة القضايا للطعن على الحكم التحكيمي الصادر لصالح شركة جينكيز وأرفق كافة المستندات وتمت إحالة نسخة إلى مكتب النائب العام متضمنة كافة المخالفات التي تثبت تورط حسين العايب وفقاً للمراسلة .

وطالب الديوان في ختام مراسلته اتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة النظر في قرار تكليف “حسين العايب” رئيساً للمخابرات بالسحب خاصة وإن إدارة القضايا تباشر دعوى بطلان الحكم التحكيمي أمام محكمة استئناف باريس وكانت تصرفات “حسين العايب” السبب في حصول شركة جنكيز على هذا الحكم .

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