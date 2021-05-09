خاص: عضو بلجنة دراسة وتقييم نتائج سعر الصرف بطرابلس يؤكد إحالة مجلس إدارة المركزي تلاثة مواضيع إليهم ..تعرف عليها

أوضح عضو اللجنة الفنية المكلفة بدراسة وتقييم نتائج سعر الصرف بطرابلس في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أحال إلى اللجنة دراسة ثلاثة موضوعات سبق وإن أدرجت من ضمن جدول أعمال المجلس الذي تم تأجيل انعقاده وهذه الموضوعات تتضمن تقديم تصور وآلية تضمن وتسهل قبول صكوك المقاصة بين المصارف ، وتقديم تصور بشأن استئناف الحوالات المباشرة لصغار التجار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة .

وتابع بالقول: بالإضافة إلى تقييم نتائج سعر الصرف خلال الفترة الماضية وتقديم مقترحات بالخصوص ، هذا وستباشر اللجنة أعمالها بعد عيد الفطر المبارك وتقديم نتائج أعمالها إلى مجلس الإدارة نهاية شهر مايو 2021 .

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