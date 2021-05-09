خاص: بقيمة 20 مليون.. المركزي يكشف وصول شحنة سيولة لمدينتي غات وأوباري..و60 مليون ستصل غداً إلى سبها

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة السيولة لمدينتي غات و أوباري بقيمة 20 مليون .

وأضاف قائلاً: وستباشر المصارف بتوزيعها يوم غداً الاثنين ، وستصل شحنة سيولة إضافية غداً إلى مدينة سبها بقيمة 60 مليون دينار .

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