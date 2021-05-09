اقتصاد

خاص: بقيمة 20 مليون.. المركزي يكشف وصول شحنة سيولة لمدينتي غات وأوباري..و60 مليون ستصل غداً إلى سبها

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة السيولة لمدينتي غات و أوباري بقيمة 20 مليون .

وأضاف قائلاً: وستباشر المصارف بتوزيعها يوم غداً الاثنين ، وستصل شحنة سيولة إضافية غداً إلى مدينة سبها بقيمة 60 مليون دينار .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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