وزير الحكم المحلي يشدد على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة الخدمية في بلدية زوارة لتحسين الخدمات الأساسية

توجه وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي والوفد المرافق له رفقة عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي اليوم الأحد ، بزيارة تفقدية شملت ديوان بلدية زوارة والمرافق الحكومية التابعة لها وصولاً حتى منطقة أبو كماش .

كما جاءت هذه الزيارة للوقوف على الاحتياجات الفعلية والضرورية لتسهيل العمل وتوفير ما يمكن لهم لتمكينهم من أداء عملهم ،وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ بعض أعمال الصيانة والمشاريع المتوقفة وحلحلة مختنقات شركات الخدمات العامة والصرف الصحي العالقة منذ فترة .

وبدوره الوزير على الأجهزة الخدمية في البلدية ضرورة تكثيف جهودها وتحسين الأوضاع والخدمات الأساسية للمواطنين.

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