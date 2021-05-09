خاص؛ المركزي يكشف تنسيقه مع التجاري والوحدة لنقل شحنة سيولة بقيمة 10 مليون إلى فروع مصرف الوحدة بجالو وأوجلة

قال مصدر مسؤول بالمركزي لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتزويد بعض فروع المصارف التجارية التي تحتاج إلى مزيد من السيولة تم التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة لنقل شحنة سيولة بقيمة 10 مليون دينار لفروع المصرف بمدينتي جالو و أوجلة .

ويتابع مصرف ليبيا المركزي وضع السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ويعمل على معالجة أية عراقيل تأخر وصول السيولة لكافة فروع المصارف .

ويؤكد المصرف المركزي مجدداً على توفير كميات كبيرة من السيولة ويطالب المصارف التي لديها نقص بسرعة التواصل مع أقسام الاصدار التابعة له لاستلام الكميات المطلوبة لسد احتياجات الزبائن .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية