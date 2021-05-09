علي الزناتي يناقش الوضع الصحي في زيارته إلى مدينة أوجلة

التقى عميد بلدية أوجلة أحمد بترون اليوم الأحد 9 مايو 2021م بوزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي والوفد المرافق له بمطار حقل النافورة النفطي.

هذا وقد توجه الزناتي والوفد المرافق له صحبة عميد بلدية أوجلة والأعضاء إلى مبنى المجلس البلدي أوجلة لعقد إجتماع موسع لمناقشة الوضع الصحي بالمدينة، بحضور مدير مستشفى أوجلة القروي ومدير إدارة الخدمات الصحية أوجلة وعدد من مسؤولي المراكز الصحية.

كما تقدم مسؤولي القطاعات والمكاتب الصحية خلال الاجتماع بعدد من المذكرات والتي تشمل بعضها إستكمال عدة مشاريع والعجز في الكادر الطبي والطبي المساعد والنواقص في الأجهزة الطبية والأدوية.

وفي ختام الاجتماع قام وزير الصحة رفقة عميد وأعضاء المجلس البلدي أوجلة بزيارة ميدانية لعدد من القطاعات الصحية بالبلدية كان منها مستشفى أوجلة القروي ومبنى العلاج الطبيعي والوحدة الصحية ابوعطاف.

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