استعدادات لإطلاق معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية في طرابلس

أعلنت شركة ليبيا لوجستيك المختصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات، عن إقامة معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية.

حيثُ أعلنت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أنه من المزمع إطلاق المعرض بدءً من يوم الأول وحتى الثالث من أغسطس القادم، في معرض طرابلس الدولي.

وأضافت الشركة في بيانها أن المعرض يضم مجالات المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني والتطبيقات والمتاجر الإلكترونية وقطاع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الاتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر وشركات الاتصالات والتقنية والمعلومات والقطاع اللوجستي بشركات الشحن والبريد

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