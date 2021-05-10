شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم الاثنين 10 مايو

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الاثنين 10 مايو 2021، في جميع المناطق.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، أنه ومن جديد (لا يوجـــد) طرح للأحمال على مناطق الجناح الغربي والجنوبي.

فيما تراجعت ساعات طرح الاحمال في الجناج الشرقي لليوم الثاني على التوالي عند ( ســاعتان).

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214445042 / 0214800990.

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