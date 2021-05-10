مراقب الخدمات المالية بنغازي يؤكد لصدى صرف مرتبات مارس وأبريل

أكد مراقب الخدمات المالية بنغازي لصحيفة صدى الاقتصادية على صرف مرتبات مارس وأبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة .

ووفقا ما صرح به لصدى الاقتصادية فقد أحيلت إليهم المرتبات يوم الخميس الموافق 29 أبريل ، وتم اتخاذ الإجراءات بالصرف يوم 2 مايو .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية