مراقب الخدمات المالية بنغازي يؤكد لصدى صرف مرتبات مارس وأبريل

أكد مراقب الخدمات المالية بنغازي لصحيفة صدى الاقتصادية على صرف مرتبات مارس وأبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة .
ووفقا ما صرح به لصدى الاقتصادية فقد أحيلت إليهم المرتبات يوم الخميس الموافق 29 أبريل ، وتم اتخاذ الإجراءات بالصرف يوم 2 مايو .
أكد مراقب الخدمات المالية بنغازي لصحيفة صدى الاقتصادية على صرف مرتبات مارس وأبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة .
ووفقا ما صرح به لصدى الاقتصادية فقد أحيلت إليهم المرتبات يوم الخميس الموافق 29 أبريل ، وتم اتخاذ الإجراءات بالصرف يوم 2 مايو .
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