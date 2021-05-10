نائب رئيس المجلس الرئاسي ووزيرة الخارجية بالوحدة الوطنية في زيارة تفقدية للمنفذ إيسين البري

قام نائب رئيس المجلس الرئاسي “موسى الكوني” ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” وبحضور مدير مديرية جمارك غات، بزيارة تفقدية للمنفذ إيسين البري برفقة عميد بلدية غات واعضاء المجلس البلدي .

حيث كان في استقبالهم رئيس مركز جمرك غات ورئيس مركز جمرك مطار غات الدولي وعدد من الأجهزة الامنية بالمنفذ .

وكذلك قدم مدير المديرية شرحا وافياً عن دور هذا المنفذ الذي يربط دولة ليبيا بالجزائر واهميته لدى المواطنين في غات، كما أشار مدير مديرية الى ضرورة تقديم الدعم للأجهزة القائمة على سير العمل بالمنفذ تمهيدا لأفتتاحه امام حركة المسافرين .

والجدير بالذكر تم خلال الزيارة انعقاد اجتماع تطرق مدير المديرية خلال كلمته لعدة مقترحات بخصوص المنافذ البرية والجوية بالمنطقة وسبل استغلالها للمساهمة في التنمية، وكذلك إمكانية تفعيل اتفاقية العبور الدولي وبالأخص اتفاقية العبور بين ليبيا والجزائر وإنشاء منطقة حرة .

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