الغارديان : السفارة الليبية في لندن تستعيد التمثال المهرب منذ عام 2011

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية يوم الإتنين إنه أعيد تمثال رخامي نادر للغاية تم تهريبه ويبلغ عمره 2000 عام إلى ليبيا بعد قضية إعادة طويلة الأمد شملت خبراء في المتحف البريطاني .

والذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد في مدينة قورينا الليبية القديمة ، قال : أمين المتحف البريطاني ، إن لديها أساور ثعبان منحوتة في معصميها وتحمل دمية صغيرة ، مما يجعلها واحدة من أندر التماثيل في برقة.

شارك المتحف لأول مرة في عام 2013 عندما طلبت الجمارك البريطانية المساعدة في تحديد التمثال الذي استولى عليه مسؤولو قوة الحدود في مطار هيثرو.

يتذكر بيتر هيغز أمين المتحف أنه ذهب إلى مطار هيثرو وعرف على الفور ماهيته ومن أين أتى التمثال .

كما أشار أمين المتحف إلى أنه لم يتم التنقيب عنه بشكل غير قانوني إلا مؤخرًا وربما تم تصديره خلال اضطرابات عام 2011 .

قدم المتحف أدلة للادعاء في قضية قضائية في عام 2015 وحكم القاضي بأن المتحف مملوك لدولة ليبيا.

ومنذ ذلك الحين ، تم تخزين التمثال في قبو بالمتحف البريطاني بينما كانت المشاركة في عملية إعادته إلى ليبيا تدور ببطء ، تم الإعلان عن إعادتها إلى الوطن في السفارة الليبية في لندن يوم الاثنين.

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