مدينتان عربيتان في القائمة.. أسرع شبكات “G5” في العالم

كشفت شركة “أوبن سيغنال”، عن 10 مدن تمتلك أسرع اتصال بشبكات الانترت عبر الجيل الخامس “5G” مقارنة ببقية مدن العالم، وظهرت كل من الرياض ودبي بينها.

وأظهرت البيانات أن المدن التي تمتلك أسرع اتصال بشبكة 5G تقع معظمها في آسيا وأوروبا، بينما لم تظهر أي مدينة أميركية في القائمة.

واحتلت الرياض المركز الثالث عالميا من ناحية سرعة الاتصال بشبكات 5G، وتلتها دبي في المركز الرابع.

وتربعت مدينة جونجو، الواقعة في كوريا الجنوبية، على قمة التصنيف، بسرعة تحميل وصلت 415,6 ميغابت في الثانية.

وفي المركز الثاني، ظهرت مدينة “سين شو” التايوانية، بسرعة وصلت 3601,1 ميغابت في الثانية.

وظهرت العاصمة السعودية، الرياض، في المركز الثالث، بواقع سرعة تحميل وصلت إلى 317,3 ميغابت في الثانية.

وتلتها مدينة دبي الإماراتية في المركز الرابع، بسرعة وصلت إلى 285,4 ميغابت في الثانية.

وظهرت العاصمة اليابانية، طوكيو، في المركز الخامس، بسرعة وصلت إلى 277,5 ميغابت في الثانية.

واحتلت مدينة ملبورن الأسترالية المركز السادس، بسرعة وصلت إلى 257,6 ميغابت في الثانية.

وفي المركز السابع، حلت مدينة زيورخ السويسرية، بسرعة وصلت 245,1 ميغابت في الثانية.

وجاءت العاصمة الإيرلندية، دبلن، في المركز الثامن، بسرعة وصلت 194 ميغابت في الثانية.

وتلتها بالمركز التاسع مدينة برشلونة الإسبانية، بسرعة وصلت 188,8 ميغابت في الثانية.

واحتلت مدينة كالغاري الكندية المركز العاشر، بسرعة وصلت 184,1 ميغابت في مالثانية.

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