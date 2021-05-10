لجنة المالية بمجلس النواب تجتمع مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء

طرابلس 09 مايو 2021 (وال)- عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللجنة الوزارية، والمشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الردود والملاحظات في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، وتعديلها.

حيث عقد الاجتماع بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس بناء على دعوة من لجنة المالية، وتم خلال الاجتماع تقديم ملاحظات لجنة المالية وملاحظات السادة النواب التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في السابق، وإتاحة الفرصة أمام اللجنة الوزارية للرد في أسرع وقت ممكن.

يُشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، بعد ورود التعديلات والردود من قبل مجلس الوزراء عبر اللجنة الوزارية، ليتم التوافق عليها، وإحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 لهيئة رئاسة مجلس النواب. (وال) س خ

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