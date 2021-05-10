حكماء وأعيان غات يتقدمون بالشكر للمركزي ..ومصادر تكشف نجاح خطته بتوفير السيولة

تقدم أعيان بلدية غات بالشكر لمصرف ليبيا المركزي ومحافظ

البنك على جهودهم في توفير السيولة لمدينة غات وكل المدن الليبية.

ونص بيان أعيان وحكماء غات:الحمد لله لقد رسمتم البسمة في بيوتا كثيرة من أهلنا في غات وأدخلتم الفرحة والبهجة في عيون الأطفال والرضى والسعادة في قلوب الكبار إنها والله الأعمال التي تؤجر بإذن العزيز الجبار لكم منا كل التحية والتقدير .

وتفيد مصادرنا بمصرف ليبيا المركزي بنجاح مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ خطة ممنهجة لتوفير السيولة إلى كافة مناطق ليبيا والتي ساهمت في انفراج كبير وملحوظ في مشكلة السيولة وتوفرها بشكل يومي بكافة فروع المصارف التجارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية