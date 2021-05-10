علي الزناتي يقوم بزيارة تفقدية للمرافق الصحية بمدن الواحات

توجه وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي يوم الأحد التاسع من مايو الجاري رفقة وفد مكون من رئيس ديوان المنطقة الشرقية، وعدد من مدراء الإدارات والاستشاريين بالديوان بزيارة تفقدية للمستشفيات والمرافق الصحية بمدن الواحات (جالو- أوجلة- إجخرة)، للوقوف على ما تقدمه هذه المرافق من خدمات طبية للمواطن.

وخلال زيارة الوفد لمستشفى جالو القروي اجتمع الزناتى مع عدد من أعيان المنطقة ومدير المستشفى وعدد من رؤساء الأقسام، وأكد على ضرورة معالجة بعض المشاكل التي تواجه القطاع الصحي، وخاصة مع وجود عدد من المخالفات التي تتطلب ضرورة مراجعة بعض العقود التي وقعتها إدارة المستشفى مع بعض الشركات المتعاونة.

والجدير بالذكر أنه تم اكتشاف عدد من المشاكل بمستشفى أوجلة القروي التي كان من المفترض أن يتم معالجتها خلال فترة سابقة، وخاصة مع توفر عدد من الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات، ويتضح وجود خلل واضح من إدارة المستشفى في التعامل مع المعدات المتوفرة.

وطالب الزناتي مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالوزارة ضرورة معرفة أسباب تقاعص الإدارة بأقصى سرعة، وعدم تعاونها في تقديم الخدمات للمواطنين.

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