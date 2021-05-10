وزير المواصلات يبحث مع السفيرة الفرنسية التعاون في مجال المواصلات والنقل

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بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي مع سفيرة فرنسالدى ليبيا بياتريس لو فرايير دو هلين التعاون بين البلدين خصوصا في مجال المواصلات و النقل.

وأكد الشهوبي أن حكومة الوحدة الوطنية أنجزت عدة أعمال استراتيجية أهمها توحيد مؤسسات الدولة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في زمن قياسي قياسا بفترة توليها لمهامها.

وأضاف وزير المواصلات أنه تم التركيز على تحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال إيجاد عدة حلول لبعض المختنقات التي تواجههم.

وأفاد الشهوبي أنه جاري تفعيل العقود التي أبرمت في السابق لتنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي ومطار مصراتة ومطار بنينا باعتبار أن المطارات واجهة البلاد والرمزية الحقيقية لاستقرار ليبيا.

وتابع الوزير :”جاري العمل للتركيز على المطارات بالمنطقة الجنوبية ، وأعمال الطرق والجسور والموانئ”.

وأشار الشهوبي إلى الشركات الفرنسية السابقة التي كانت تعمل بليبيا وأهميتها مما يحفز لتوطيد العلاقات بين الحكومتين خصوصا يوجد رابط تاريخي بين البلدين.

من جهتها، أبدت دوهلين خلال الاجتماع الذي تم الأحد رغبة بلادها واستعدادها لمساعدة ليبيا للنهوض ولدعم الاستقرار.

وأكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا أنهم مهتمون بالشأن الليبي ومتحمسين للمساعدة بما تملك من خبرات.