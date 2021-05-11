خلال اجتماعه مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا محمد الشهوبي :جاري تفعيل العقود لتنفيذ مشروع مطار طرابلس الدولي ومطار مصراتة ومطار بنينا

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، يوم الأحد التاسع من مايو اجتماعاً مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دو هلين” بديوان الوزارة في طرابلس، لإستعراض الأعمال الاستراتيجية التي أنجزتها حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها مهامها.

وأكد الشهوبي خلال الاجتماع أن حكومة الوحدة الوطنية أنجزت عدة أعمال استراتيجية أهمها توحيد مؤسسات الدولة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في زمن قياسي قياساً بفترة توليها مهامها.

وقال أنه تم التركيز على تحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال إيجاد عدة حلول لبعض المختنقات التي تواجههم، منوهاً إلى أنه جارٍ تفعيل العقود التي أُبرمت بالسابق لتنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي ومطار مصراتة ومطار بنينا بإعتبار أن المطارات واجهة البلاد، والرمزية الحقيقية لاستقرار ليبيا.

وأضاف قائلاً أنه جارٍ العمل للتركيز على المطارات بالمنطقة الجنوبية، وأعمال الطرق والجسور والموانئ، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الشركات الفرنسية السابقة التي كانت تعمل بليبيا لتحفيز وتوطيد العلاقات بين الحكومتين خصوصًا لأنه يوجد رابط تاريخي بين البلدين.

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