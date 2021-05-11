خاص: مدير شركة ليبيا لوجستيك يصرح لصدى عن إشهار معرض ليبيا للتجارة الإكترونية

قال مدير شركة ليبيا لوجستيك لتنظيم المعارض والمؤتمرات “السنوسي بعيو” في تصريح لصدى الاقتصادية خلال حدث إشهار معرض ليبيا لتجارة الإكترونية عن إقامة معرض ليبيا للتجارة الإكترونية ابتدأ من يوم 1 إلى 3 أغسطس على أرض معرض طرابلس الدولي.
وأضاف بعيو أن المعرض يضم المجالات الأتية: المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني والتطبيقات والمتاجر الإلكترونية وقطاع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر وشركات الإتصالات والتقنية والمعلومات والقطاع اللوجستي (شركات الشحن والبريد).
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