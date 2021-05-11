خاص: مدير شركة ليبيا لوجستيك يصرح لصدى عن إشهار معرض ليبيا للتجارة الإكترونية

قال مدير شركة ليبيا لوجستيك لتنظيم المعارض والمؤتمرات “السنوسي بعيو” في تصريح لصدى الاقتصادية خلال حدث إشهار معرض ليبيا لتجارة الإكترونية عن إقامة معرض ليبيا للتجارة الإكترونية ابتدأ من يوم 1 إلى 3 أغسطس على أرض معرض طرابلس الدولي.

وأضاف بعيو أن المعرض يضم المجالات الأتية: المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني والتطبيقات والمتاجر الإلكترونية وقطاع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر وشركات الإتصالات والتقنية والمعلومات والقطاع اللوجستي (شركات الشحن والبريد).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية