بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 11/05/2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.125 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.13 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.20 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.125 ~ 5.115 دينار

اليورو = 6.07 دينار

الجنية الإسترليني 7.10 دينار

الليرة التركية 0.62 دينار

الدينار التونسي 1.87 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الأردني 7.15 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ212 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 6.04 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 6.00 “مصرف الوحدة” – 5.15 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.