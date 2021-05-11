اقتصاد

السعودية: نمو الناتج المحلي غير النفطي 3.3 بالمائة

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت بيانات حكومية نمو الناتج المحلي غير النفطي السعودي خلال الربع الأول من العامبواقع 3.3 في المائة.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان لها أن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020، في حين أن صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق أن ينمو اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المائة في عام 2021 بعد انكماشه 4.1 في المائة العام الماضي بفعل تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

من جهته أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن بلاده تسعى لتعزيز القطاع غيرالنفطي من خلال برنامج إنفاق يبلغ تريليونات الدولارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك