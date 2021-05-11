السعودية: نمو الناتج المحلي غير النفطي 3.3 بالمائة

كشفت بيانات حكومية نمو الناتج المحلي غير النفطي السعودي خلال الربع الأول من العامبواقع 3.3 في المائة.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان لها أن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020، في حين أن صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق أن ينمو اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المائة في عام 2021 بعد انكماشه 4.1 في المائة العام الماضي بفعل تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

من جهته أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن بلاده تسعى لتعزيز القطاع غيرالنفطي من خلال برنامج إنفاق يبلغ تريليونات الدولارات.

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