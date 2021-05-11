الحويج يبحث سُبل التنمية الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع عضو مجلس النواب عن الجنوب “فاطمة الصويعي” ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها “منصور السريتي” ومدير معرض تمنهنت “صابر محمد” والمدير التنفيذي لإتحاد الصناعة “علي نصير” .

نوقش خلال الاجتماع إمكانية حلحلة أوضاع الجنوب الليبي اقتصاديا وسُبل إستكمال وتفعيل المشروعات الإستثمارية المتوقعة.

ومن جهته أكد الحويج أن الوزارة تعمل على تفعيل ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، وكذلك البدء في تنفيذ الخارطة الإستثمارية بالمنطقة تستهدف تفعيل قرارات إنشاء المناطق الحرة بالجنوب الليبي والدوائر الزراعية، وبالإضافة إلى منح فرص إستثمارية لإنشاء مصانع تعبئة التمور وفق المواصفات القياسية المعتمدة بهدف الحصول على فرص تصدير وفتح الأسواق الدولية، وكذلك منح الأولوية لتنفيذ مشروعات تعتمد على المواد الخام المتوفرة في بلديات الجنوب الليبي الذي يزخر بالثروات الطبيعية.

وأشار أيضا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإقامة مشروع مصفاة مرزق وتفعيلها من خلال وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.

وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى لصيانة وتطوير البنية التحتية في المنطقة بقطاعات الكهرباء والمواصلات واستغلال منطقة الصحراء لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية من خلال الوزارات والمؤسسات المختصة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

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