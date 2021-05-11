ديوان المحاسبة طرابلس يخاطب الحكومة بشأن مباشرة التحقيق حول شبهات فساد لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام

خاطب رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” في مراسلةٍ إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في مراسلةٍ بخصوص وضع رئيس المؤسسة الليبية للإعلام “محمد عمر بعيو”.

حيث قال الديوان أنّ هذا الكتاب يتصل بالمراسلة السابقة حول قرار الإيقاف المؤقت لرئيس مؤسسة الإعلام، وأنه قد ثبت للديوان بعد فحص عينة من الصكوك المسحوبة من أحد المصارف أنها مسحوبة لصالح شركة الحوار للإعلام التنموي التي يملكها أحد أبناء “بعيو” وقد حُوّلت هذه الأموال من حسابات الشركة إلى حساباته الشخصية.

كما طالب الديوان أن تصدر الحكومة تعليماتها لمباشرة فحص ومراجعة حسابات المؤسسة، مع التأكيد على ضرورة استبعاد “بعيو” من منصبه بعد ثبوت استغلاله لوظيفته بغير وجه حق.

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