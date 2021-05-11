الحويج يبحث أوضاع المنطقة الجنوبية وسُبل التنمية الاقتصادية 

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أوضاع الجنوب الليبي اقتصاديا وسُبل استكمال وتفعيل المشروعات الاستثمارية المتوقفة.

وأكد الحويج خلال اجتماع أمس الإثنين ضمَ عضو مجلس النواب عن الجنوب فاطمة الصويعي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها منصور السريتي ومدير معرض تمنهنت صابر محمد والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة علي نصير أن الوزارة تعمل على تفعيل ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية.

وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة أنه سيتم البدء في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالمنطقة تستهدف تفعيل قرارات إنشاء المناطق الحرة بالجنوب الليبي والدوائر الزراعية ومنح فرص استثمارية لإنشاء مصانع تعبئة التمور وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضح الحويج أن هذه الخطوات تهدف للحصول على فرص تصدير وفتح الأسواق الدولية وكذلك منح الأولوية لتنفيذ مشروعات تعتمد على المواد الخام المتوفرة في بلديات الجنوب الليبي الذي يزخر بالثروات الطبيعية.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإقامة مشروع مصفاة مرزق وتفعيلها من خلال وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى لصيانة وتطوير البنية التحتية في المنطقة بقطاعات الكهرباء والمواصلات.

ولفت إلى أن الحكومة ستستغل أيضًا منطقة الصحراء لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية من خلال الوزارات والمؤسسات المختصة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.