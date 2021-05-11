نُشطاء وأعيان الجنوب يثنون على مجهودات المركزي .. ومصادر تكشف مخاطر توزيع السيولة

أعلن بعض النُشطاء في مدينة سبها أن مُعظم مُدن الجنوب تشهد إنفراجاً في أزمة السيولة من خلال خُطة المصرف المركزي في توفير السيولة في كافة المناطق، وكذلك من خِلال الآلية الموضوعة من قبل المصارف التجارية ولجان المجالس المحلية.

إلا أن مدينة سبها قد شَهِدت منذُ يومين عملية سطو على مندوب من منطِقة وادي عتبة وتمت سرقة 500000 الف دينار كانت بِحوزَتِهِ وهي عِبارة عن مُرتبات مواطني بلدة وادي عتبه في حادِثة ليست الأولى فقد سبقتها عملية سطو على مندوبي حي الجديد قبل فترة وتم قتلهم.

لِذا يُناشد اليوم الحُكاء وألأعيان ونُشطاء المُجتمع المدني، أجهِزة الأمن والمنشآت ومدرية الأمن ومدراء المصارف والمجالس البلدية بِإتِخاد كآفة التدابير اللازِمة لحفظ سلامة مندوبي المصارف وعآمة الناس، خُصوصاً بعد أن توفرت السيولة بِشكل ملحوظ خِلال الفترة الأخيرة، فبعد أن وصلت السيولة إلى أقصى مُدن الحنوب، هاهي مدينة سبها تستلم يوم الأمس شُحنة سيولة بِقيمة 60 مليون دينار.

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